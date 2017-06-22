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В музее-усадьбе Рахманинова в Тамбовской области пройдет «День Пензы»

13:03 | 22.06.2017 | Культура

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Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Концертная программа «День Пензы» будет представлена в музее-усадьбе С.В. Рахманинова «Ивановка» в Уваровском районе Тамбовской области в субботу, 1 июля.

В музее-усадьбе Рахманинова в Тамбовской области пройдет «День Пензы». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Перед посетителями учреждения культуры выступит образцовый академический хор ветеранов центра культуры и досуга «Серебряная прядь».

Со сцены прозвучат произведения русских и советских композиторов, а также народные песни.

Кроме того, в рамках мероприятия, которое заявлено как «концерт мастеров искусств и их учеников», зрителей ждет встреча с музыкантами, в числе которых Руфина Глазман, Галина Машкова, Надежда Нестерова, Евгений Гусев, Эдуард Пятунин, Виктор Венедиктов, Лаура Королева, Татьяна Кравченко, Наталья Иванушкина, Галина Баулина, Анна Бизяева, Юлиана Аманова, Анастасия Гришина и Дарья Коржиманова.

Как сообщается на сайте музея-усадьбы, программу будет вести Светлана Туромшина.
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