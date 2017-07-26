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Мэр Пензы призвал работать над уровнем проведения массовых мероприятий

09:45 | 26.07.2017 | Культура

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Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев считает, что представители управления культуры города должны изучить опыт своих коллег по проведению массовых мероприятий.

Мэр Пензы призвал работать над уровнем проведения массовых мероприятий

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В субботу мы принимали участие в праздновании VIII всероссийского Сабантуя. Праздник прошел на высоком организационном уровне, в лучших традициях гостеприимства советских времен. Губернатор Иван Белозерцев, который в этом году взял на себя роль хозяина всероссийского Сабантуя, был главным вдохновителем этого масштабного мероприятия. В проведении торжеств чувствовался командных дух. Это отметил и почетный гость Сабантуя — глава Татарстана Рустам Минниханов», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в минувший вторник, 25 июля.

Глава администрации Пензы добавил, что в городе проводится много интересных и значимых праздников.

Вместе с тем, по словам Виктора Кувайцева, необходимо, чтобы их уровень постоянно рос, сообщает пресс-служба мэрии.
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