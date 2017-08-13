В пензенском драмтеатре скорбят в связи с кончиной актера Виктора Смирнова Культура

Пенза, 13 августа 2017. PenzaNews. Коллектив пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского скорбит в связи с кончиной народного артиста России Виктора Смирнова, который служил в учреждении в 1972–1983 годах.

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Артисты и руководство выразили свои соболезнования коллективу Российского государственного академического театра драмы имени А. С. Пушкина, коллегам, родным и близким покойного.

Смирнов Виктор Федорович родился в городе Клин Московской области 4 августа 1945 года.

В 1972 году после окончания горьковского театрального училища был принят в труппу пензенского областного драматического театра имени А. В. Луначарского и быстро стал одним из ведущих актеров.

На пензенской сцене он сыграл более 40 ролей, среди которых — Чешков в «Человеке со стороны», Бусыгин в «Старшем сыне», лорд Уиндермир в постановке «Веер леди Уиндермир», Лопатин в спектакле «Из записок Лопатина», Григорий Мелехов в «Тихом Доне», Макар Нагульнов в «Поднятой целине» и многие другие. При всей своей непохожести друг на друга герои Виктора Смирнова всегда были мощными, неординарными личностями с непростыми судьбами, порой подвластными сильным страстям и возвышенным чувствам.

В 1983 году Виктор Смирнов был приглашен в труппу Ленинградского государственного академического театра имени А. С. Пушкина (ныне Александринский театр), где и служил до конца жизни, сыграв более полусотни ролей.

Он известен также своими киноролями в фильмах «Борис Годунов», «Левша», «Зеркало для героя», «Торможение в небесах», «Гений», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Мастер и Маргарита» и других.

В 1993 году Виктор Смирнов приезжал на 200-летний юбилей пензенского драматического театра и участвовал в праздничном театрализованном представлении.

Актер умер на 73-м году жизни в ночь на 12 августа 2017 года.

Он будет похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга 14 августа.