Иван Белозерцев предложил расширить рамки симпозиума «Хрустальное сердце России» Культура

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил расширить симпозиум «Хрустальное сердце России», который ежегодно проводится в Никольске, за счет привлечения дополнительных средств.

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Он призвал ответственных чиновников срочно направить письмо с просьбой о поддержке в адрес Фонда развития моногородов, который взаимодействует с другими некоммерческими структурами.

В ответ на слова заместителя председателя правительства Пензенской области Олега Ягова о том, что из федерального бюджета на симпозиум уже получено 700 тыс. рублей, Иван Белозерцев отметил, что этого недостаточно.

«Можно расширить возможности этого фестиваля, можно больше специалистов пригласить, молодежи, студентов, тех, кто занимается в этой сфере — сфере дизайна, производства, […] выйти за рамки того, что мы проводили, и сделать его более интересным. Какие-то другие проекты, номинации придумать», — предложил губернатор в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 28 мая.