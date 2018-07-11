«Тихвинская ярмарка» состоится в Кузнецком районе 14 июля Культура

Пенза, 11 июля 2018. PenzaNews. Фольклорный праздник «Тихвинская ярмарка» состоится на территории музея-усадьбы Александра Радищева в одноименном селе Кузнецкого района Пензенской области в предстоящую субботу, 14 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что будет предусмотрено несколько интерактивных площадок. Центральной станет «Кузнецкая слобода». Более 70 сельхозпроизводителей района представят на продажу живую рыбу, овощи, полуфабрикаты, мед, квас, молочные продукты, копчености, яйца и домашний хлеб.

На «Постоялом дворе» можно будет попробовать шашлык, люля-кебаб, узбекский плов, аблязовскую уху, окрошку и томленую кашу из печи.

Промышленный ряд будет представлен строительными и отделочными материалами, а также продукцией швейного производства, а сувенирный — изделиями декоративно-прикладного творчества. Кроме пензенских умельцев, в «Тихвинской ярмарке» примут участие гости из Владимирской, Нижегородской, Саратовской и Ульяновской областей.

Желающие смогут взять уроки на бесплатных мастер-классах по холодной и горячей ковке, плетению лаптей, гончарному делу, резьбе по дереву, узорному вязанию, лоскутному шитью и изготовлению тряпичных кукол.

Участниками концертной программы ярмарки станут фольклорные коллективы Мордовии, Пензенской, Ульяновской и Самарской областей.

Читайте также

Лермонтовский праздник в пензенских «Тарханах» отметили в 47-й раз

Кроме этого, будет организован контактный зоопарк с ягнятами, курами, кроликами, гусятами, поросятами, детенышами кабанов и фазанов. Все желающие также смогут прокатиться в карете по территории музея.

Для туристических групп по предварительному согласованию впервые будет проводиться краеведческий квест «Две жемчужины Григория Аблязова» по селам Радищево, Анненково, Тютнярь и Нижнее Аблязово. Предусмотрена театрализованная экскурсия по экспозиции музея «Аблязовский каприз».

Из Пензы до места праздника будет организован транспорт. Отправление 14 июля с Привокзальной площади будет проходить с 7.00 по мере наполнения. Обратно автобусы будут выезжать с 15.00. Стоимость билета — 600 рублей в оба конца.

Ярмарка будет работать с 10.15 до 17.00, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.