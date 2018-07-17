В пензенском музее Ульянова будет открыта выставка, посвященная Курской битве Культура

Пенза, 17 июля 2018. PenzaNews. Выставка «Крушение цитадели. Пензенцы в боях на Курской дуге» будет открыта в музее имени И.Н. Ульянова в Пензе в пятницу, 20 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Часть материалов получена из фондов центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в рамках федерального проекта «Территория Победы». Экспозиция дополнена экспонатами пензенского краеведческого музея.

На выставке будут представлены фотографии и документы пензенцев – участников Курской битвы, личные вещи и обмундирование бойцов Красной Армии того периода, подлинные плакаты 1943 года.

Кроме того можно будет увидеть макеты военной техники, в частности, уменьшенную копию танка Т-34 героя Советского Союза Александра Милюкова с надписью «Пенза мстит», на котором он перед Курской битвой подбил немецкий танк.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в краеведческом музее, церемония открытия состоится в 12.00.