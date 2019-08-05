В Пензенской области будут привлекать инвалидов к участию в значимых мероприятиях Культура

Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. Проживающие в Пензенской области инвалиды должны иметь возможность принимать активное участие в проводимых на территории региона мероприятиях. Соответствующую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев.

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Он привел в качестве примера молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0», в ходе которого выпускница пензенского центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи» Екатерина Дементьева выступила с презентацией хостела «Дом Вероники», где она работает администратором.

«Я хочу обратить внимание, что в данном проекте принимали участие дети с ограниченными возможностями здоровья, работал специальный инклюзивный городок. Нам необходимо больше внедрять подобную практику, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья имели возможность участвовать во всех крупных социально-культурных мероприятиях», — сказал глава региона.

Он поручил заместителю председателя правительства Пензенской области Олегу Ягову проработать данный вопрос.

«[Нужно] выбрать крупные мероприятия, приглашать инвалидов, обучить волонтеров, организовать эту работу», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор добавил, что до конца года необходимо провести как минимум одно крупное мероприятие с участием инвалидов.

«Мы разговаривали с [директором АНО «Квартал Луи» Марией] Львовой-Беловой на прошлой неделе. У нее есть подготовленные инвалиды, которые могли бы реализовать этот проект и выступать перед школьниками, перед студентами, перед взрослыми гражданами, жителями Пензенской области, поэтому давайте сделаем этот проект до конца года, предоставим эту возможность, посмотрим, как получится», — пояснил он.