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Централизованная библиотечная система Пензы выиграла грант фонда Потанина

10:36 | 04.08.2020 | Культура

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Пенза, 4 августа 2020. PenzaNews. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система города Пензы» вошло в число 25 победителей четвертого цикла конкурса «Общее дело», проведенного благотворительным фондом Владимира Потанина для поддержки организаций культурной сферы и негосударственных НКО в период пандемии коронавируса.

Централизованная библиотечная система Пензы выиграла грант фонда Потанина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Заявка «ЦБС города Пензы» отмечена в номинации «Музеи. Культура. Новая форма».

«Современная городская библиотека давно стала тем институтом, для которого социальное служение обществу является первостепенным приоритетом. Мы очень рады, что наши начинания отмечены командой серьезных профессионалов в области развития гражданских инициатив и благотворительных проектов. Пандемия преподала нам хороший урок, а также научила нас быть ближе к тем, кому просто жизненно необходимо искреннее тепло и участие — к нашим детям», — прокомментировала директор централизованной библиотечной системы Пензы Галина Асеева.

На конкурс фонда Потанина учреждением был заявлен проект «Библионяня онлайн. Живые сказки». Он предусматривает проведение онлайн-занятий с детьми из многодетных семей, а также с несовершеннолетними с ограниченными возможностями здоровья посредством видеосвязи.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в МБУ «ЦБС города Пензы», на средства гранта в размере 636 тыс. рублей будут приобретены техника, программное обеспечение и реквизит.

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