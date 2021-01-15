В пензенском драмтеатре 14 февраля состоится премьера спектакля «Валентин и Валентина» Культура

Пенза, 15 января 2021. PenzaNews. Премьера спектакля по пьесе Михаила Рощина «Валентин и Валентина» состоится на большой сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского 14 февраля.

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«Эта лирическая драма, буквально прогремевшая в 1970-е годы, до сих пор, пожалуй, остается одним из самых глубоких и пронзительных произведений отечественной литературы о первой любви. Несмотря на то, что наши взгляды на многие вещи сегодня сильно изменились, история про любовь двух юных душ и про непростое отношение к этому их родных и окружающих [...] и сейчас способна тронуть сердца зрителей самого разного возраста», — сказано в анонсе.

В нем уточняется, что репетиции новой постановки под руководством молодого московского режиссера Алины Кушим начались еще в конце октября прошлого года и продолжались почти до начала новогодней кампании.

«Возобновятся они через несколько дней», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что роли юных влюбленных исполнят дебютанты сезона — молодые актеры Степан Тусюк и Дарья Шнейдер.

«А тем временем производственные цеха театра работают над декорациями и костюмами. По замыслу сценографа Олега Авдонина, в спектакле должна быть с максимальной достоверностью воссоздана атмосфера 1970-х, и потому на сцене появятся подлинные предметы эпохи — такие, например, как зеркальный шкаф или газовая плита. Художник по костюмам Марина Смельчакова также постаралась точно отразить моды того времени», — подчеркивается в анонсе.