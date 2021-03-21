В Пензенской области пройдет научно-практическая конференция, посвященная Лермонтову Культура

Пенза, 21 марта 2021. PenzaNews. IV лермонтовская школьная научно-практическая конференция состоится в Пензенской области в октябре 2021 года. Об этом сообщается на сайте государственного музея-заповедника «Тарханы», являющегося организатором мероприятия.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В 2021 году конференция пройдет на тему «Гибель Лермонтова: закономерность или случайность?»

Прием заявок будет осуществляться с 15 мая по 30 сентября. Требования к их оформлению указаны в положении, утвержденном директором музея-заповедника «Тарханы» Тамарой Мельниковой.

Представленные на конференцию работы могут быть выполнены как отдельными авторами, так и творческими группами.

Точная дата их защиты станет известна позднее.