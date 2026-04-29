Мельниченко, Руденский и Костин осмотрели сквер имени Демакова и территорию у храма Серафима Саровского

09:12 | 29.04.2026 | Общество

Заречный, 29 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, депутат Госдумы России Игорь Руденский и глава Заречного Алексей Костин осмотрели общественные территории, проекты благоустройства которых реализуются в рамках создания комфортной городской среды.

Фото: Pnzreg.ru

«Вместе с главой Заречного Алексеем Владимировичем Костиным и депутатом Государственной думы Игорем Николаевичем Руденским осмотрели общественные территории, где идет реализация проектов по созданию комфортной городской среды, победивших во всероссийском конкурсе», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» вечером в минувший вторник, 28 апреля.

Он напомнил, что сквер имени Демакова был благоустроен в прошлом году.

«На эти цели было выделено порядка 100 млн. рублей. Здесь реализован проект «Каждый атом важен!» — уточнил Олег Мельниченко.

Губернатор добавил, что на территории возле храма Серафима Саровского, где идет реализация проекта «Свет сквозь сосны», благоустройство находится в начальной стадии.

«Работы также проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Поставил задачу завершить преображение общественного пространства к сентябрю, чтобы люди успели погулять и отдохнуть здесь в хорошую погоду, в дни золотой осени», — сообщил глава региона.

По словам Олега Мельниченко, затем состоялась встреча с депутатами фракции «Единая Россия» собрания представителей Заречного.

«Народные избранники должны хорошо знать, какие проблемы волнуют зареченцев, и активно включаться в решение поставленных вопросов. Я всегда помогу и поддержу. Как и обещал, в этом году город получит еще четыре новых комфортабельных автобуса. Заречный — часть Пензенской области, повышение качества жизни в регионе — одна из наших ключевых задач», — подчеркнул он.


