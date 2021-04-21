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В Пензе начала работу выставка, посвященная усадьбе Голицыных в селе Зубрилово

11:15 | 21.04.2021 | Культура

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Пенза, 21 апреля 2021. PenzaNews. Выставка, посвященная усадьбе Голицыных в селе Зубрилово Тамалинского района, начала работу в литературном музее Пензы.

В Пензе начала работу выставка, посвященная усадьбе Голицыных в селе Зубрилово

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Экспозиция состоит из трех частей.

Так, посетители могут увидеть фотографии Александра и Виктора Леонтьевых, сделанные 100 лет назад. Коллекция их негативов на стекле в настоящее время хранится в саратовском художественном музее имени А.Н. Радищева. Учреждение впервые предоставило объединению государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области электронные копии, выполненные в технике контактного сканирования со стеклянных негативов, что дает особую четкость изображения и позволяет разглядеть детали построек и ландшафта. Особый интерес представляют пересъемки Леонтьевых с ныне утраченных фотографий начала ХХ века, сделанных до разгрома усадьбы.

Во вторую часть экспозиции вошли снимки руководителя проекта «По следам забытых усадеб», фотокорреспондента ИА «PenzaNews» Максима Костюшина, который в течение нескольких лет организует волонтерские акции на территории памятника истории и культуры федерального значения, занимается изучением истории объекта и создает архив изображений усадьбы.

В третьей части выставки представлены художественные работы старшего преподавателя кафедры «Рисунок, живопись и скульптура» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Екатерины Цимбалист и студентов ПГУАС, выполненные в ходе пленэра в 2020 году.

Выставка в литературном музее Пензы будет работать до конца мая.

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