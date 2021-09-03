Курдова считает, что «Пушкинская карта» поможет привлечь молодежь в учреждения культуры Культура

Пенза, 3 сентября 2021. PenzaNews. Проект «Пушкинская карта» поможет привлечь молодежь в учреждения культуры. Такое мнение выразила временно исполняющая обязанности министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

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«Это замечательная возможность привлечь как можно большее количество нашей молодежи в учреждения культуры страны», — сказала она в ходе состоявшейся в ведомстве пресс-конференции, посвященной старту проекта «Пушкинская карта».

По словам врио министра, данная инициатива также позволит понять, какой контент интересен представителям молодого поколения.

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Президент России Владимир Путин объявил о запуске проекта «Пушкинская карта» в ходе прямой линии 30 июня 2021 года.

Реализация проекта стартовала 1 сентября.

Его участники — граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет. Они могут получить виртуальную или пластиковую «Пушкинскую карту», которая позволяет за государственный счет приобретать билеты в театры, музеи, концертные залы и другие учреждения культуры на всей территории России. Афиша доступных мероприятий размещена на портале Культура.рф и в приложении «Госуслуги.Культура».

На первом этапе — в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года — номинал карты составляет 3 тыс. рублей. Если сумма не будет потрачена, она сгорит.

В 2022 году номинал «Пушкинской карты» планируется увеличить до 5 тыс. рублей.