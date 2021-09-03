EN
14:11:24 Пятница, 3 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Курдова считает, что «Пушкинская карта» поможет привлечь молодежь в учреждения культуры

12:34 | 03.09.2021 | Культура

Печать

Пенза, 3 сентября 2021. PenzaNews. Проект «Пушкинская карта» поможет привлечь молодежь в учреждения культуры. Такое мнение выразила временно исполняющая обязанности министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Курдова считает, что «Пушкинская карта» поможет привлечь молодежь в учреждения культуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это замечательная возможность привлечь как можно большее количество нашей молодежи в учреждения культуры страны», — сказала она в ходе состоявшейся в ведомстве пресс-конференции, посвященной старту проекта «Пушкинская карта».

По словам врио министра, данная инициатива также позволит понять, какой контент интересен представителям молодого поколения.

Читайте также

К проекту «Пушкинская карта» в Пензенской области подключились четыре учреждения культуры

Президент России Владимир Путин объявил о запуске проекта «Пушкинская карта» в ходе прямой линии 30 июня 2021 года.

Реализация проекта стартовала 1 сентября.

Его участники — граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет. Они могут получить виртуальную или пластиковую «Пушкинскую карту», которая позволяет за государственный счет приобретать билеты в театры, музеи, концертные залы и другие учреждения культуры на всей территории России. Афиша доступных мероприятий размещена на портале Культура.рф и в приложении «Госуслуги.Культура».

На первом этапе — в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года — номинал карты составляет 3 тыс. рублей. Если сумма не будет потрачена, она сгорит.

В 2022 году номинал «Пушкинской карты» планируется увеличить до 5 тыс. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
В компании «ЭнергосбыТ Плюс» предложили списать пени за неоплаченные теплоресурсы В Пензе суд взыскал с детской больницы компенсацию в 3 млн. рублей за смерть ребенка
Житель Никольского района лишился денег в надежде получить 1 тыс. долларов В Пензенской области за сутки подтверждено 232 случая заражения коронавирусом
Егор Жданов продолжит карьеру в пензенском «Дизеле» Защитники Миронов и Воропаев покинули пензенский «Дизель»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама