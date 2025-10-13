17:10:15 Понедельник, 13 октября
Елена Антонова и Наталья Маркина стали лауреатами премий для преподавателей в области музыкального искусства

11:12 | 13.10.2025 | Культура

Пенза, 13 октября 2025. PenzaNews. Два педагога из Пензенской области — Елена Антонова из ДМШ №1 города Пензы и Наталья Маркина из колледжа искусств — вошли в число победителей конкурсов на присуждение премий лучшим преподавателям в области музыкального искусства детских школ искусств, училищ и вузов за достижения в педагогической деятельности в 2025 году.

Елена Антонова и Наталья Маркина стали лауреатами премий для преподавателей в области музыкального искусства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Согласно информации, размещенной на сайте министерства культуры и туризма региона, они получат 500 тыс. и 1 млн. рублей соответственно.

Конкурсы на присуждение премий для преподавателей в области музыкального искусства проводились Минкультуры России.

Всего в конкурсную комиссию поступило 676 заявок от образовательных организаций из 80 субъектов Российской Федерации и города Байконура. К конкурсу было допущено 535 преподавателей — 68 представителей вузов, 77 соискателей из училищ и 390 кандидатов из детских школ искусств.

Для оценки кандидатов была сформирована специальная комиссия, в состав которой вошли представители творческих и общественных объединений, руководители и преподаватели образовательных организаций, реализующих программы в области музыкального искусства. Комиссия оценивала кандидатов по трем критериям: наличие внедренных авторских методов в образовательный процесс, результаты обучения учеников, опыт участия в качестве исполнителя в творческих мероприятиях.

Победителями стали 150 человек из 50 регионов.


