После вмешательства прокуратуры Сосновоборского района в собственность государства возвращено более 30 га земель лесного фонда Культура

Пенза, 22 января 2026. PenzaNews. Более 30 га земель лесного фонда возвращено в собственность государства после вмешательства прокуратуры Сосновоборского района Пензенской области.

«Прокуратура Сосновоборского района Пензенской области провела проверку соблюдения требований земельного законодательства. Установлено, что в собственности местной жительницы с 2022 года находился земельный участок сельскохозяйственного назначения, в состав которого незаконно включено более 30 га земель государственного лесного фонда. С целью возвращения земель в федеральную собственность, устранения выявленных нарушений прокуратура обратилась в суд», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем уточняется, что суд удовлетворил требования надзорного ведомства, на данный момент судебное решение исполнено.

«Сведения об изменении границ земель внесены в единый государственный реестр недвижимости, земли лесного фонда возвращены в собственность Российской Федерации», — сказано в тексте.