21:31:04 Пятница, 6 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В центре имени И.Э. Грабаря отреставрируют четыре предмета из экспозиции пензенского литмузея

16:18 | 06.02.2026 | Культура

Печать

Пенза, 6 февраля 2026. PenzaNews. Специалисты костромского филиала всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря отреставрируют четыре предмета из постоянной экспозиции пензенского литературного музея.

В центре имени И.Э. Грабаря отреставрируют четыре предмета из экспозиции пензенского литмузея

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Как уточняется в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области, они восстановят молочник, кофейник и чайник из сервиза «тет-а-тет», а также скульптурную статуэтку «Цветочница», изготовленные фарфоровой мануфактурой Meissen.

«Сервиз, датируемый концом XVIII – началом XIX века, поступил в пензенский литературный музей в 1984 году, скульптурная композиция — в 1988-м. Предметы имеют утраты: у молочника и чайника нет наверший на крышечках, у скульптурной статуэтки сколоты пальцы, есть сколы и на крышке кофейника», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что сроки окончания реставрации не определены.

«Восстановление предметов с историей — кропотливая и очень серьезная работа, которая может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет», — поясняется в сообщении.


Читайте также
Двое иностранцев, отбывавших в Пензенской области наказания за особо тяжкие преступления, депортированы из России В Пензе росгвардейцы задержали двоих пьяных мужчин, которые устроили драку в ночном кафе
В Лунинском районе пожилой мужчина после общения с мошенником передал около 1,5 млн. рублей незнакомцу Михаил Бычков назначен прокурором Тамалинского района
Условный срок получил житель Пензы, предоставивший при оформлении кредита на автомобиль фиктивную справку о работе в колледже Житель Пензы по совету «сотрудника банка» перечислил на чужие счета 480 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама