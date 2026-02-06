В центре имени И.Э. Грабаря отреставрируют четыре предмета из экспозиции пензенского литмузея Культура

Пенза, 6 февраля 2026. PenzaNews. Специалисты костромского филиала всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря отреставрируют четыре предмета из постоянной экспозиции пензенского литературного музея.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Как уточняется в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области, они восстановят молочник, кофейник и чайник из сервиза «тет-а-тет», а также скульптурную статуэтку «Цветочница», изготовленные фарфоровой мануфактурой Meissen.

«Сервиз, датируемый концом XVIII – началом XIX века, поступил в пензенский литературный музей в 1984 году, скульптурная композиция — в 1988-м. Предметы имеют утраты: у молочника и чайника нет наверший на крышечках, у скульптурной статуэтки сколоты пальцы, есть сколы и на крышке кофейника», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что сроки окончания реставрации не определены.

«Восстановление предметов с историей — кропотливая и очень серьезная работа, которая может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет», — поясняется в сообщении.