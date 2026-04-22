Вынесен приговор по уголовному делу о причинении телесных повреждений главе Каменского района

12:09 | 22.04.2026 | Криминал

Пенза, 22 апреля 2026. PenzaNews. Мужчина, несколько раз ударивший металлической монтировкой главу Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Это следует из сообщения пресс-службы следственного управления СКР по региону.

«По данным следствия, днем 27 августа 2025 года в городе Каменке 41-летний местный житель нанес главе Каменского района не менее трех ударов металлической монтировкой по голове и телу, причинив потерпевшему вред здоровью средней тяжести», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе расследования и судебного разбирательства мужчина содержался под стражей.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — уточняется в тексте.


Читайте также
Жительница Заречного лишилась 300 тыс. рублей после сообщения о замене ключа от домофона В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который пытался спровоцировать конфликт в ночном баре
В селе Коповка Вадинского района огонь уничтожил дом До двух лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая похитила из магазина дорогой алкоголь
Жительница Каменки осуждена за убийство мужа, ее знакомый — за укрывательство преступления В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в кафе
