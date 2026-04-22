Олег Денисов призвал жителей Пензы принять участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства

12:02 | 22.04.2026 | ЖКХ

Пенза, 22 апреля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов призвал жителей города принять участие в стартовавшем накануне всероссийском онлайн-голосовании по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в первоочередном порядке в 2027 году, или дизайн-проектов для реализации уже отобранных объектов.

Фото: Penza-gorod.ru

«Продолжаем приводить в порядок общественные пространства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сформирован перечень объектов, один из которых может преобразиться в 2027 году: набережная Арбековских прудов у клинической больницы №6, бульвар по улице Сузюмова в районе малоэтажной застройки поселка Заря, сквер «Дружбы», сквер Белинского, сквер на улице Зеленая горка и 1-м проезде Мозжухина, у храма в честь святых царственных страстотерпцев, парк «Комсомольский», детский велотрек на улице Дружбы и улице Клары Цеткин, набережная правого берега Суры между мостом Дружбы и Бакунинским мостом, сквер за дворцом единоборств «Воейков», смотровая площадка на Западной поляне, сквер «Могилевский дворик», — написал он в своем канале в мессенджере Max вечером в минувший вторник, 21 апреля.

Глава города напомнил, что проголосовать можно до 12 июня на портале Zagorodsreda.gosuslugi.ru или с помощью волонтеров.

«Друзья, изучайте проекты и выбирайте самый важный для вас!» — обратился Олег Денисов к пензенцам.


