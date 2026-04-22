Олег Мельниченко призвал жителей Пензенской области принять участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства ЖКХ

Пенза, 22 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал жителей региона принять участие в стартовавшем накануне всероссийском онлайн-голосовании по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в первоочередном порядке в 2027 году, или дизайн-проектов для реализации уже отобранных объектов.

«Прошу вас присоединиться к [...] всероссийскому онлайн-голосованию, которое ежегодно проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Этот проект, инициированный президентом, дает реальную возможность менять к лучшему облик наших городов и сел. В этом году голосование станет по-настоящему масштабным. Если раньше в нем участвовали восемь крупнейших городов и поселений региона, то теперь к ним присоединились опорные населенные пункты», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере Max в минувший вторник, 21 апреля.

Он добавил, что возможность решать, какие общественные территории ждет обновление в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», есть у жителей 28 муниципальных образований Пензенской области.

«На выбор представлено 95 объектов от скверов и пешеходных зон до благоустройства набережных», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко пояснил, что проголосовать может каждый гражданин России старше 14 лет на платформе Zagorodsreda.gosuslugi.ru до 12 июня, а для тех, кому нужна помощь, в общественных местах будут работать волонтеры.

«Именно ваш выбор в предыдущие годы преобразил набережную реки Суры и парк Белинского в Пензе, площадь и сквер Победы в Каменке, сквер с фонтаном в Никольске и многие другие любимые нашими земляками места. Давайте вместе продолжим эту важную работу!» — подчеркнул он.