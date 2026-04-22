В Пензе за три месяца десять врачей пополнили штат ГБУЗ «Городская поликлиника»

11:10 | 22.04.2026 | Медицина

Пенза, 22 апреля 2026. PenzaNews. Десять врачей трудоустроены в ГБУЗ «Городская поликлиника» в Пензе в январе-марте 2026 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения Пензенской области.

«Среди новых сотрудников — пять терапевтов, врач по медицинской профилактике, а также узкопрофильные специалисты, такие как ревматолог, рентгенолог, невролог и офтальмолог», — уточняется в тексте.

Как отметил главврач ГБУЗ «Городская поликлиника» Владимир Марков, трудоустройство новых врачей способствует сокращению времени ожидания приема и повышению качества обслуживания.

«Мы видим, как благодаря приходу новых кадров очереди становятся короче, а пациенты получают более внимательное и профессиональное отношение. Работа по привлечению квалифицированных специалистов ведется на постоянной основе, и мы не останавливаемся на достигнутом», — сказал главврач, слова которого приводятся в сообщении.


