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Под Пензой начала работу международная конференция по вопросам безопасности

15:18 | 09.02.2017 | Экономика

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Пенза, 9 февраля 2017. PenzaNews. Двухдневная VII международная научно-практическая конференция проектных, монтажных и эксплуатирующих организаций «Комплексное обеспечение безопасности объектов. Перспективные разработки» начала свою работу на базе гостиничного комплекса «Чистые пруды» в Мокшанском районе Пензенской области в четверг, 9 февраля.

Под Пензой начала работу международная конференция по вопросам безопасности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мероприятие объединило представителей проектных и эксплуатирующих организаций из разных регионов России и СНГ, сотрудников правительства Пензенской области, Минпрома региона, торгово-промышленной палаты и вузов.

Обращаясь к собравшимся, глава совета директоров ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», председатель совета приборостроительного кластера «Безопасность», президент ассоциации промышленников Пензенской области Олег Шаповал акцентировал внимание на актуальных проблемах отрасли.

В качестве примера он привел ситуацию в сфере транспортной безопасности.

«Я на всех совещаниях, которые связаны с транспортной безопасностью, заявляю открыто, что не надо на Египет смотреть. Сегодня наши аэропорты не соответствуют более-менее понятным требованиям безопасности», — отметил Олег Шаповал.

Он также упомянул о возрастающей конкуренции, в том числе недобросовестной, и призвал участников конференции обращать внимание в первую очередь на зарегистрированные марки.

«Я всегда говорю, что охранные периметровые комплексы — это «народный промысел» для Пензы, наше ремесло. Надо относиться к своей работе как к ремеслу, быть лучшими», — подчеркнул он и пригласил гостей региона к долгосрочному сотрудничеству.

В свою очередь заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов отметил динамичное развитие предприятий, присоединившихся к кластерному движению.

«Созданный нами кластер технических средств охраны, который мы еще называем приборостроительным, как раз это демонстрирует. Предприятия, объединенные в него, развиваются процентов на 20 быстрее, чем все остальные», — подчеркнул он.

В течение дня участники конференции рассмотрят широкий круг вопросов, в том числе связанных с оборудованием автотранспортного КПП, внедрением нового поколения железобетонных заграждений, мобильного комплекса охраны полевых лагерей, технических средств охраны периметра. Среди тем, которые планируется затронуть — сертификация и патентная чистота продукции ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» и возможности реализации совместных проектов предприятий приборостроительного кластера Пензенской области.

Во второй день участники познакомятся с производственной базой предприятий пензенского приборостроительного кластера и посетят полигоны инженерно-технических средств безопасности.

Организатором ежегодной конференции выступает «Центр специальных инженерных сооружений научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники» (ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»). Соорганизатор мероприятия — АО «Центр кластерного развития».
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