В Пензенской области в летнюю оздоровительную кампанию будет работать около 360 детских лагерей

Пенза, 25 марта 2026. PenzaNews. 358 лагерей различного типа будет работать в Пензенской области в летнюю оздоровительную кампанию 2026 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования региона.

«Основная часть отдыхающих — свыше 25,5 тыс. ребят — проведет каникулы в 319 пришкольных лагерях, где организуют одну или две смены. Еще 15 тыс. 347 школьников отправятся в 16 загородных центров, почти 2 тыс. подростков отдохнут в 22 лагерях труда и отдыха, 192 человека — в палаточном лагере», — уточняется в тексте.

В нем указано, что стоимость льготной путевки в загородный оздоровительный лагерь определена в размере 26 тыс. 654 рублей, при этом сумма родительской платы составит 6 тыс. 674 рубля, а оставшаяся часть субсидируется из регионального бюджета.

«Путевки в лагеря труда и отдыха для лиц в возрасте от 14 до 17 лет предоставляются бесплатно за счет средств области. Размер оплаты за пребывание ребенка в пришкольном лагере устанавливается муниципалитетами самостоятельно и варьируется в пределах от 20 рублей до 71 рубля в день», — добавляется в сообщении.

В тексте поясняется, что в Пензе и Кузнецке подать заявку на оздоровительный отдых детей можно онлайн через портал госуслуг.

«Для жителей районов области сохраняется очный порядок обращения в управления образования по месту жительства. [...] Сроки начала заявочной кампании устанавливаются муниципальными образованиями Пензенской области в индивидуальном порядке. В частности, в Пензе прием заявлений открывается 1 апреля, в Кузнецке — 8 апреля», — сказано в нем.