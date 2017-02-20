Фонд содействия инновациям поддержит проекты предприятий пензенских кластеров Экономика

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Фонд содействия инновациям поддержит два проекта, представленных предприятиями кластеров Пензенской области, в рамках пятой очереди конкурса «Коммерциализация».

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В частности, рекомендована к финансированию заявка производственного предприятия «Пензенский завод «Электромехизмерение», входящего в приборостроительный кластер «Безопасность». Она предусматривает организацию производства инновационного датчика аварийного давления топлива.

Также в число победителей вошел проект ООО «Ленкомтех», представляющего зареченский кластер интеграции технологий. Компания выступает за расширение производства мобильных, вакуумных цистерн для сбора и транспортировки жидкостей с интегрированным механизмом внесения жидких удобрений.

В целом победителями конкурсного отбора признаны 62 заявки, в том числе две — из Пензенской области. Все они получат грантовую поддержку со стороны Фонда содействия инновациям на условиях привлечения на реализацию проектов внебюджетных средств.

«Поддержанные проекты предусматривают вывод на рынок новой импортозамещающей продукции, создание высокопроизводительных рабочих мест, увеличение выручки предприятий и как следствие — налоговых платежей в бюджеты всех уровней», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в АО «Центр кластерного развития».

Заявки в рамках конкурсного отбора по программе «Коммерциализация» принимались Фондом содействия инновациям в период с 26 сентября по 20 декабря 2016 года.

Всего их поступило 350 из 50 регионов. 11 заявок были отклонены по формальным признакам.

Рекомендованы к финансированию 62 заявки, еще девять могут получить поддержку до конца 2017 года при появлении дополнительных финансовых средств у фонда.