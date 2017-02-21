Представители пензенского кластера «Легпром» участвуют в международных выставках в Москве Экономика

Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Производственные предприятия пензенского кластера легкой промышленности в составе стенда под единым брендом «Легпром» принимают участие в двух ведущих международных выставках, которые проходят в «Экспоцентре» в Москве.

Фото: АО «ЦКР»

Так, в рамках выставки «CJF – Детская мода – 2017. Весна» новинки представляют пять компаний. Швейные предприятия «Алекс-М» и «Симфония стиля» демонстрируют школьную форму, а производители ООО «Кузнецкая одежда плюс» и индивидуальные предприниматели Вера Ильдейкина (торговая марка «Ilves») и Наталья Фролова (торговая марка «Fifland») — модные модели верхней одежды.

В выставке «СРМ – Collection Premiere Moscow. Весна» принимают участие швейное предприятие «Лакрой», представившее на стенде кластера более 20 моделей пальто, и компания «Модная шляпка», которая демонстрирует новинки женских шляп, кепи, береток из жакарда, каракуля, фетра и чешского велюра.

Как ожидается, в рамках программы международных выставок руководители пензенских предприятий станут участниками круглых столов и панельных дискуссий по вопросам развития отечественной отрасли легкой промышленности, выхода компаний в торговые сети, а также поддержки экспортной деятельности.

По словам генерального директора АО «Центр кластерного развития» Михаила Ляшкова, предприятия кластера «Легпром» поставляют свою продукцию в десятки российских регионов, страны СНГ и Европы.

«Совместное участие производителей в ведущих мировых выставках в составе единого стенда кластера — это возможность продемонстрировать новинки продукции, укрепить существующие деловые контакты, найти новых потребителей и расширить географию сбыта», — отметил он.

Участие пензенских предприятий в международных выставках реализуется при поддержке АО «Центр кластерного развития» и Минпрома Пензенской области.