Объявлен прием заявок на конкурс «Лучшие товары и услуги Пензенской области» Экономика

Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Прием заявок для участия в конкурсе «Лучшие товары и услуги Пензенской области», который является региональным этапом «100 лучших товаров России», будет осуществляться до 20 апреля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минпрома, до этого срока предпринимателям необходимо представить в секретариат конкурса заявку и комплект документов для рассмотрения комиссией. Прием осуществляется по адресу: Пенза, улица Комсомольская, 20, кабинет №301.

Основной целью мероприятия является содействие развитию предприятий региона, оказанию высококачественных и востребованных услуг и выпуску конкурентоспособной продукции.