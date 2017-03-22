Представители пензенского кластера «Безопасность» участвуют в международной выставке
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Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Предприятия пензенского приборостроительного кластера «Безопасность» принимают участие в 23-й международной выставке технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты «Securika/MIPS», которая начала работу в Москве в минувший вторник, 21 марта.
Фото: АО «Центр кластерного развития»
Свою продукцию представляют ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», ЗАО «Фирма «Юмирс», ООО «Радиорубеж» и ООО «ЦеСИС Монтаж».
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В рамках выставки, которая продлится до 24 марта, также пройдет конференция по вопросам разработки и проектированию систем физической защиты объектов любой категории сложности с применением изделий приборостроительного кластера «Безопасность».
Ожидается, что в ходе конференции руководители и ведущие инженеры пензенских предприятий расскажут о новых разработках, сферах их применения, а также об общедоступной справочно-информационной системе типовых проектных решений.
Пензенские предприятия участвуют в выставке при поддержке АО «Центр кластерного развития» и регионального Минпрома.