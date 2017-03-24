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Михаил Торгашин участвует в заседании коллегии Минпромторга в Москве

14:30 | 24.03.2017 | Экономика

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Пенза, 24 марта 2017. PenzaNews. Министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин принимает участие в заседании коллегии Минпромторга России, которое проходит в Москве в пятницу, 24 марта.

Михаил Торгашин участвует в заседании коллегии Минпромторга в Москве

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Оно посвящено подведению итогов работы ведомства за 2016 год и планам на ближайшую перспективу.

В рамках заседания глава Минпромторга РФ Денис Мантуров представил комплексный доклад. Он сделал акцент на поддержке трех перспективных направлений промышленности: пищевом машиностроении, производстве средств реабилитации и утилизации отходов.

Министр также отметил высокую эффективность регионального взаимодействия, основным результатом которого стала реализация системного подхода в политике импортозамещения.

Ожидается, что в рамках деловой поездки Михаил Торгашин проведет ряд рабочих встреч с руководителями федеральных министерств и ведомств, в ходе которых будут затронуты вопросы совместного участия в реализации проектов, в частности, организации IV межрегионального форума «InnoMed-2017», сообщает пресс-служба областного Минпрома.
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