«Новые люди» в Пензе приняли участие в сборе и отправке гуманитарной помощи для военных госпиталей Общество

Пенза, 22 октября 2025. PenzaNews. Активисты и сторонники пензенского регионального отделения партии «Новые люди» приняли участие в сборе и отправке гуманитарной помощи для военных госпиталей.

Фото: пензенское региональное отделение партии «Новые люди»

«Спасибо каждому, кто причастен. 21 октября еще одна партия гуманитарной помощи отправилась в госпитали для наших бойцов. Партия «Новые люди» участвовала в сборе и отправке — это наша общая с вами работа. Но главные слова благодарности — нашим сторонникам и организаторам. Тем, кто без громких слов и устали с 2022 года делает, казалось бы, невозможное, чтобы поддерживать наших защитников. Вы не просто передаете коробки с вещами. Вы передаете уверенность, что дома о них помнят и ждут. Спасибо, что позволяете нам быть частью этого важного дела. Вместе мы действительно сила», — говорится в сообщении, размещенном в сообществе реготделения партии «Новые люди» в соцсети «ВКонтакте» в среду, 22 октября.

«Они защищают. Мы помогаем. Это и есть справедливость», — добавляется в тексте.