21:01:58 Понедельник, 20 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В селе Неверкино в 2026 году проведут капремонт детсада №1

16:14 | 20.10.2025 | Образование

Печать

Пенза, 20 октября 2025. PenzaNews. Детский сад №1 села Неверкино вошел в число пяти дошкольных учреждений Пензенской области, капитальный ремонт которых будет проведен в 2026 году в рамках государственной программы «Развитие образования» нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В селе Неверкино в 2026 году проведут капремонт детсада №1

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Планируется провести ремонт кровли, замену оконных и дверных конструкций, а также модернизацию внутренних инженерных систем, включая канализацию, водоснабжение и электроснабжение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что намечено полностью обновить оборудование пищеблока.

Как отметил министр образования Пензенской области Алексей Фомин, проектная документация подготовлена, зимой планируется определить подрядчика и в апреле — начать работы.

«Сейчас решается вопрос о временном переводе воспитанников в другие детские сады», — сказал Алексей Фомин, слова которого приводятся в сообщении.


Читайте также
В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Заречного лишился около 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Губернатор Олег Мельниченко сообщил о предстоящей плановой операции Сцинтиграфия в пензенском онкодиспансере с начала года проведена более чем 3,3 тыс. пациентов
Елена Антонова и Наталья Маркина стали лауреатами премий для преподавателей в области музыкального искусства Жительница Колышлейского района подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама