В селе Неверкино в 2026 году проведут капремонт детсада №1

Пенза, 20 октября 2025. PenzaNews. Детский сад №1 села Неверкино вошел в число пяти дошкольных учреждений Пензенской области, капитальный ремонт которых будет проведен в 2026 году в рамках государственной программы «Развитие образования» нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Планируется провести ремонт кровли, замену оконных и дверных конструкций, а также модернизацию внутренних инженерных систем, включая канализацию, водоснабжение и электроснабжение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что намечено полностью обновить оборудование пищеблока.

Как отметил министр образования Пензенской области Алексей Фомин, проектная документация подготовлена, зимой планируется определить подрядчика и в апреле — начать работы.

«Сейчас решается вопрос о временном переводе воспитанников в другие детские сады», — сказал Алексей Фомин, слова которого приводятся в сообщении.