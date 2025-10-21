Пензенская область вошла в число регионов с высоким качеством управления региональными финансами Экономика

Пенза, 21 октября 2025. PenzaNews. Пензенская область вошла в число 22 субъектов РФ с высоким качеством управления региональными финансами в 2024 году. Об этом свидетельствуют результаты проведенного Минфином России мониторинга, которые обнародованы на сайте ведомства.

Отмечается, что надлежащее качество управления региональными финансами продемонстрировали 44 субъекта РФ.

Комментируя представленные данные, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко уточнил, что работа регионов оценивалась по 100 показателям.

«Высокий результат Пензенской области связан с соблюдением требований бюджетного законодательства, эффективным планированием бюджета, снижением долга, отсутствием просроченной задолженности по бюджетным обязательствам. Значимым направлением также является выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений с муниципалитетами, от которой зависит развитие территорий и повышение качества жизни населения», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 20 октября.

Олег Мельниченко сообщил, что в 2024 году муниципальным образованиям из областного бюджета оказана значительная поддержка в размере 13,8 млрд рублей, что на 18% больше, чем в 2023-м.

«В этом году объем финансирования задач местного значения был увеличен еще на 8%. Обновление коснулось 96 объектов сферы ЖКХ, 39 объектов улично-дорожной сети в опорных населенных пунктах, в числе которых Нижний Ломов, Каменка, Кузнецк, Пенза. В областном центре также продолжили программу «Мой двор» — в результате за 2 года отремонтировали 364 двора», — добавил он.

Губернатор подчеркнул, что поддержка муниципальных образований будет продолжена, чтобы у них были дополнительные средства на обновление инфраструктуры.