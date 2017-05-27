В Пензе на первом заседании проектного комитета обозначены приоритетные направления работы
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Пенза, 27 мая 2017. PenzaNews. Направления работы, заслуживающие пристального внимания в ближайшей перспективе, обозначены в ходе первого заседания совета при правительстве Пензенской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Фото: Pnzreg.ru
Провел его в минувшую пятницу, 26 мая, председатель областного правительства Николай Симонов.
Министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова представила проект «Разработка и создание новых туристических маршрутов и объектов показа на территории Пензенской области».
Он предусматривает приведение в надлежащее состояние территории усадьбы Воейкова в Каменке для последующего создания на ее базе музея-усадьбы и открытия соответствующего турмаршрута.
Первый заместитель председателя правительства региона Андрей Кулинцев обозначил задачи проекта «Ситуационный центр губернатора Пензенской области». В их числе — мониторинг ситуации, оценка состояния и прогнозирование экономического, социально-политического, демографического и культурного развития региона, а также другие.
Центр задуман как информационно-аналитический инструмент для принятия оперативных и стратегических решений.
Начальник управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин презентовал проект по развитию электронной инфраструктуры регионального правительства. Он направлен на упрощение процедуры оказания различных государственных и муниципальных услуг, а также повышение открытости органов власти.
Замминистра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова разъяснила основные задачи проекта «Обеспечение доступности гериатрической и паллиативной медицинской помощи для лиц пожилого возраста».
По ее словам, в его рамках предлагается дополнительно разместить 100 гериатрических коек в областном госпитале для ветеранов войн.
В целом проект направлен на увеличение ожидаемой продолжительности жизни в Пензенской области до 73,3 лет к 2019 году и снижении смертности людей старшего поколения.
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«Все рассмотренные на заседании проекты были признаны актуальными и рекомендованы для детальной проработки вопросов их финансирования из бюджетных и внебюджетных источников», — прокомментировали итоги заседания в пресс-службе правительства Пензенской области.
Функциональная структура системы управления проектной деятельностью утверждена постановлением правительства Пензенской области от 27 января 2017 года.
В соответствии с ней, программные предложения рассматривает, одобряет, отклоняет или отправляет на доработку совет при правительстве региона по стратегическому развитию и приоритетным проектам (проектный комитет), который возглавляет губернатор Иван Белозерцев.