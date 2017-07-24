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Суд удовлетворил иск ЦБ РФ о ликвидации кооператива «Авангард» в Нижнем Ломове

11:14 | 24.07.2017 | Экономика

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Нижний Ломов, 24 июля 2017. PenzaNews. Нижнеломовский районный суд Пензенской области удовлетворил иск Центрального банка России о ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Авангард».

Суд удовлетворил иск ЦБ РФ о ликвидации кооператива «Авангард» в Нижнем Ломове

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Иск был подан в связи с тем, что кооператив не выполнял возложенные на него действующим законодательством обязанности по предоставлению ежеквартальных, полугодовых и годовых отчетов о персональном составе руководящих органов кооператива, о своей деятельности и бухгалтерскую отчетность», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Нижнеломовского районного суда.

По его словам, суд удовлетворил требования ЦБ РФ, так как «Авангард» нарушал данные требования неоднократно в течение одного года.

«Подобные случаи не единичны. На территории Пензенской области существуют некоммерческие организация либо кооперативы, которые не выполняют возложенные на них обязанности, что дает основания для обращения в суды с исками о ликвидации кооперативов или иных некоммерческих организаций», — добавил собеседник агентства.
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