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Пензенский кондитерский кластер представил свою продукцию на выставке в Москве

09:12 | 14.09.2017 | Экономика

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Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Предприятия кластера «Союз пензенских кондитеров» представили свою продукцию на международной выставке «World Food Moscow 2017» в московском «Экспоцентре».

Пензенский кондитерский кластер представил свою продукцию на выставке в Москве

Фото: ООО «ЦКР»

На едином стенде посетители могут увидеть, в частности, печенье, кексы, рулеты, мармелад и суфле фабрик «Ванюшкины сладости», «Русский кондитер», «Руспродукт» и «Славия».

Кроме того, на отдельных стендах выставочного павильона предлагается ознакомиться с кондитерскими изделиями компаний «Слайс», «Мирослада» и ГК «Унитрон».

По словам менеджера кондитерского кластера ООО «Центр кластерного развития» Оксаны Есиной, регулярное участие пензенских компаний в федеральных и международных выставках способствует продвижению их продукции.

«Выставка дает возможность как небольшим, так и крупным предприятиям кластера увеличить объемы и расширить географию продаж», — отметила она.

XXVI международная выставка продуктов питания «World Food Moscow 2017» проходит в Москве с 11 по 15 сентября. На ней представлены, в частности, бакалея, напитки, консервация, мясо и птица, фрукты и овощи, кондитерские и хлебобулочные изделия.

Среди участников — как российские, так и зарубежные производители и поставщики продуктов питания.

Посетителями выставки являются представители оптовых баз, розничных сетей, общепита и дистрибьюторы.

Участие пензенских компаний на стенде кластера организовано ООО «Центр кластерного развития» при поддержке Минпрома региона.
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