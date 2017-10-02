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Иван Белозерцев пояснил, почему заседание совета ПФО провели в Пензе

09:16 | 02.10.2017 | Экономика

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Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Высокое качество управления региональными финансами стало одной из причин проведения заседания совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе именно в Пензе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Иван Белозерцев пояснил, почему заседание совета ПФО провели в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пензенская область была неслучайно выбрана местом проведения. [...] Наш регион по итогам 2015–2016 годов показывает высокую степень качества государственного управления бюджетом региона», — пояснил он в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 2 октября.

Иван Белозерцев поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке мероприятия и, в частности, доклада, который был представлен на заседании.

«Справились на хорошем уровне. К нам претензий не было. Более того, отметили хорошую структуру и содержание доклада», — сказал губернатор.

Он также поручил проанализировать все предложения, озвученные на заседании.

«Лучшие предложения, практики нам нужно внедрять в нашей области», — резюмировал глава региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», заседание совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО состоялось в правительстве Пензенской области в минувшую пятницу, 29 сентября. Провел его полпред Михаил Бабич.

Также в мероприятии приняли участие министр финансов России Антон Силуанов, замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков и руководители регионов округа.
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