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Продукция более чем на 1,5 млрд. рублей произведена в технопарке «Рамеев» за 9 месяцев

08:09 | 25.10.2017 | Экономика

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Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Объем продукции, произведенной резидентами технопарка высоких технологий «Рамеев» в Пензе за девять месяцев 2017 года, вырос почти в 2 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, превысив 1,6 млрд. рублей.

Продукция более чем на 1,5 млрд. рублей произведена в технопарке «Рамеев» за 9 месяцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минпрома, в 2016 году этот показатель за девять месяцев составлял около 787 млн. рублей.

Только за III квартал резиденты технопарка произвели продукции на 470,5 млн. рублей.

Штатная численность сотрудников по состоянию на 20 октября составила 1 тыс. 431 человек. При этом 314 рабочих мест создано в 2017 году — прирост за девять месяцев составил 28,1%.

В III квартале в технопарке осуществляли деятельность 38 резидентов.

Налоговые отчисления за этот период превысили 210 млн. рублей, что в 2,1 раза больше, чем за III квартал прошлого года — 101,2 млн. рублей.
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