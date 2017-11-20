В Пензе открыть расчетный счет в Россельхозбанке можно за один день Экономика

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Представители малого и микробизнеса могут открыть расчетный счет в Пензенском филиале Россельхозбанка за один день, указав лишь наименование, годовой оборот компании и контакты. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе кредитно-финансового учреждения.

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«Для открытия расчетного счета необходимо подать заявление в любое отделение банка или через сайт. Процедура открытия расчетного счета займет один день с момента предоставления полного пакета документов, также как и установка системы дистанционного банковского обслуживания», — пояснили в банке.

В пресс-службе отметили, что в октябре была запущена новая версия системы дистанционного обслуживания, которая стала удобнее, оперативнее и безопаснее.

«При подключении к системе «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» пользователям предоставляются льготные тарифы за ведение счета и обработку платежных документов», — уточнили в учреждении.

В Россельхозбанке добавили, что по-прежнему можно получить услуги по организации безналичных расчетов, в том числе платежей в рублях в адрес физических лиц, осуществления кассовых операций, открытия овердрафтов.

«Клиент может получить дополнительный доход, заключив соглашение на начисление процента на остаток на расчетном счете. Ограничения на использование средств на банковском счете отсутствуют, а деньги предоставляются клиенту по первому требованию», — пояснили в кредитно-финансовом учреждении.

Согласно официальным данным, с начала 2017 года в Пензенском филиале Россельхозбанка расчетный счет открыли более 1 тыс. организаций. В настоящее время осуществляется обслуживание более 5 тыс. индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса.

По словам индивидуального предпринимателя Игоря Савельева, важную роль играют стоимость и качество оказываемых услуг.

«Недавно я обратился в Россельхозбанк для открытия расчетного счета. Меня порадовала скорость решения вопроса. Так, после предоставления мною всех необходимых документов, специалисты банка открыли счет в течение одного дня», — добавил он.

АО « Россельхозбанк » — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.