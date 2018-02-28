Офису НБД-Банка в Пензе исполнилось 10 лет Экономика

Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Операционный офис НБД-Банка в Пензе отпраздновал 10-летие с момента своего открытия в феврале 2008 года.

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Поздравляя сотрудников со знаменательной датой, начальник управления по развитию филиальной сети ПАО «НБД-Банк» Андрей Ардабьевский отметил, что пензенский офис, преодолев экономические трудности и кризисный период, стал одним из лидеров по кредитному портфелю.

При этом он подчеркнул, что за годы работы стабильный коллектив сложился в единую команду: большинство специалистов трудятся с момента открытия подразделения.

В свою очередь управляющий пензенским офисом ПАО «НБД-Банк» Андрей Будников обратил внимание на огромную работу, которая проделана сотрудниками кредитно-финансового учреждения, обладающими высоким уровнем профессионализма.

«НБД-Банк в Пензе зарекомендовал себя как один из немногих банков, который действительно помогает развитию малого и среднего бизнеса. За 10 лет совместной работы бизнес наших клиентов значительно вырос и окреп, и, как нам кажется, мы тут сыграли немалую роль», — сказал он.

Кроме того, Андрей Будников напомнил о реализации банком образовательного проекта «Лидер года. Малый и средний бизнес», в рамках которого проводятся обучающие тренинги и семинары, помогающие получить дополнительные знания от авторитетных бизнес-тренеров.

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Тем временем партнеры пензенского офиса, некоторые из которых работают с момента его открытия, отметили домашнюю атмосферу, царящую в банке, неформальное отношение и готовность специалистов всегда прийти на помощь.

По словам директора производственно-коммерческой фирмы «Эффект» Андрея Андрианова, его компания стала одним из первых клиентов НБД-Банка в Пензе.

«Мы открыли расчетный счет в марте 2008 года, поэтому тоже отмечаем юбилей сотрудничества с банком. В то время мы строили торговый центр, нам нужны были кредиты под эти цели, поэтому приняли решение обратиться в НБД-Банк и получить деньги на выгодных для нас условиях. За эти 10 лет произошло многое — наш бизнес вырос, не стоял на месте и НБД-Банк: открывались новые офисы в других регионах», — сказал он.

Предприниматель Дмитрий Тэн-Чагай, который в настоящее время возглавляет мебельную компанию «Тэкс», сообщил, что активно взаимодействует с НБД-Банком на протяжении длительного времени.

«У меня счета в разных банках, но здесь удобнее всего: очередей никогда не бывает и отношение человеческое», — поделился он.

В свою очередь генеральный директор ООО «Пензагазкомплект» Дмитрий Елистраткин отметил оперативность специалистов НБД-Банка и дружеский подход к клиентам.

«В любой момент к ним можно обратиться за помощью, за советом, и банк все время идет навстречу. Это, несомненно, большой плюс», — подчеркнул руководитель компании.

ПАО «НБД-Банк» — межрегиональный банк, специализирующийся на развитии малого и среднего бизнеса. Основан в 1992 году.

Сеть банка включает в себя 23 офиса в Нижегородской, Кировской, Пензенской и Ивановской областях, а также в Чувашии и Марий Эл.

НБД-Банк имеет два международных рейтинга от агентства Moody’s Investors Service: долгосрочный рейтинг Bа3 и краткосрочный рейтинг NP по депозитам в национальной и иностранной валюте.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1966 выдана Банком России 12 августа 2015 года.