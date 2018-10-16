В Пензенской области 22 октября стартует прием заявок на конкурс «Инженер года» Экономика

Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области объявило конкурс «Инженер года», прием заявок на который стартует в предстоящий понедельник, 22 октября.

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Согласно положению о конкурсе, победители будут определены в номинациях «Инженер-механик», «Инженер-программист» и «Инженер-электроник».

Жюри будет оценивать достижения соискателей в профессиональной деятельности, наличие у них научных публикаций, обладание объектами интеллектуальной собственности, научно-технический уровень работ и экономический эффект от них.

Участвовать в конкурсе смогут граждане России, имеющие высшее образование и занятые инженерной деятельностью на территории Пензенской области.

В качестве вознаграждения за победу в каждой номинации предусмотрена денежная премия в размере 57 тыс. 500 рублей, за второе место — 34 тыс. 500 рублей, за третье —23 тыс. рублей.

Прием документов продлится до 22 ноября.