В Пензе асфальтобетонный завод не загружен на полную мощность — мэр Экономика

Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Асфальтобетонный завод, расположенный на одном из участков МУП «Пензадормост», загружен примерно на десятую часть от своей мощности. Об этом сообщил глава городской администрации Виктор Кувайцев.

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По его словам, за минувший понедельник, 15 апреля, было вывезено пять машин асфальта.

Мэр отметил, что ранее была достигнута договоренность о круглосуточной работе завода, но в действительности это условие не выполняется.

«Работая круглосуточно, мы бы на сегодняшний день имели нормативное состояние наших дорог», — сказал Виктор Кувайцев в ходе совещания в администрации Пензы во вторник, 16 апреля.

В свою очередь заместитель директора МУП «Пензадормост» Сергей Трохин заверил, что круглосуточная работа будет налажена.