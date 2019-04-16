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В Пензе асфальтобетонный завод не загружен на полную мощность — мэр

09:06 | 16.04.2019 | Экономика

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Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Асфальтобетонный завод, расположенный на одном из участков МУП «Пензадормост», загружен примерно на десятую часть от своей мощности. Об этом сообщил глава городской администрации Виктор Кувайцев.

В Пензе асфальтобетонный завод не загружен на полную мощность — мэр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, за минувший понедельник, 15 апреля, было вывезено пять машин асфальта.

Мэр отметил, что ранее была достигнута договоренность о круглосуточной работе завода, но в действительности это условие не выполняется.

«Работая круглосуточно, мы бы на сегодняшний день имели нормативное состояние наших дорог», — сказал Виктор Кувайцев в ходе совещания в администрации Пензы во вторник, 16 апреля.

В свою очередь заместитель директора МУП «Пензадормост» Сергей Трохин заверил, что круглосуточная работа будет налажена.

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