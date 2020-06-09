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В Пензенской области разрешили работу организаций, осуществляющих кадастровую деятельность

12:02 | 09.06.2020 | Экономика

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Пенза, 9 июня 2020. PenzaNews. Организации, осуществляющие кадастровую, геодезическую и картографическую деятельность, включены в число компаний, продолжающих функционировать в Пензенской области. Соответствующие дополнения внесены в постановление регионального правительства №201-пП «О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Пензенской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В Пензенской области разрешили работу организаций, осуществляющих кадастровую деятельность. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.11 следующего содержания: «осуществляющие кадастровую, геодезическую и картографическую деятельности», — говорится в документе, обнародованном 9 июня.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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