В Пензенской области разрешили работу организаций, осуществляющих кадастровую деятельность Экономика

Пенза, 9 июня 2020. PenzaNews. Организации, осуществляющие кадастровую, геодезическую и картографическую деятельность, включены в число компаний, продолжающих функционировать в Пензенской области. Соответствующие дополнения внесены в постановление регионального правительства №201-пП «О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Пензенской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

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«Пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.11 следующего содержания: «осуществляющие кадастровую, геодезическую и картографическую деятельности», — говорится в документе, обнародованном 9 июня.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.