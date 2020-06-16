Конкурс профмастерства среди штукатуров-маляров организовали в Спасском соборе Пензы Экономика

Пенза, 16 июня 2020. PenzaNews. Оргкомитет по проведению регионального конкурса профмастерства «Лучший по профессии» решил организовать практическую часть состязаний среди штукатуров-маляров в строящемся Спасском кафедральном соборе Пензы.

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Приветствуя участников на церемонии открытия, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим отметил, что каждый из них получил возможность внести свой вклад в восстановление святыни.

«Я надеюсь, что все то, что вы будете делать здесь, на Спасском кафедральном соборе, действительно, на века останется для наших потомков и для вас, невзирая на то, кто займет первое, второе или третье место», — сказал он.

Владыка выразил уверенность в том, что участники конкурса получат душевное удовлетворение от проделанной работы.

Перед тем, как приступить к выполнению заданий, штукатуры-маляры получили возможность оценить внутреннее убранство воссоздаваемого Первохрама.

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» организован в соответствии с распоряжением правительства Пензенской области от 4 февраля 2020 года. Среди его задач — выявление и поощрение лучших представителей рабочих профессий в ведущих секторах экономики региона, распространение передовых приемов труда и методов организации производства.

Оргкомитет конкурса возглавляет заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

Итоги состязания будут подведены в сентябре.