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Зареченская «Мясная лавка» оштрафована на 1 млн. рублей

10:23 | 21.08.2020 | Экономика

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Пенза, 21 августа 2020. PenzaNews. Штраф в размере 1 млн. рублей назначен обществу с ограниченной ответственностью «Мясная лавка», осуществляющему деятельность в Заречном Пензенской области, за коррупционное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Зареченская «Мясная лавка» оштрафована на 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в 2019 году директор общества с ограниченной ответственностью «Мясная лавка», действуя в интересах юридического лица, передала сотруднику полиции незаконное вознаграждение в размере 20 тыс. рублей за непривлечение организации к административной ответственности за нарушение правил торговли алкоголем — продажу в ночное время. От получения взятки сотрудник полиции отказался», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе отметили, что постановление мирового судьи о назначении штрафа пока не вступило в законную силу.

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