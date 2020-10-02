Губернатор ознакомился с работой печатного дома «Пенза» Экономика

Пенза, 2 октября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ознакомился с работой печатного дома «Пенза», который специализируется на изготовлении полиграфической продукции офсетным и флексографским способами.

Фото: Pnzreg.ru

Финансовый директор ООО «Печатный дом «Пенза» Нелли Давыдова продемонстрировала главе региона оборудование и готовую продукцию, в том числе рекламную и упаковочную.

По ее словам, в настоящее время производство загружено практически на полную мощность.

Комментируя увиденное, Иван Белозерцев отметил, что менее чем за два года удалось создать высокотехнологичное предприятие с объемом инвестиций свыше 400 млн. рублей.

«136 человек работают на этом предприятии. Печатают продукцию не только для нашего региона, но и для многих субъектов Российской Федерации. Качество очень высокое. В помещениях, где установлены производственные линии, находиться очень комфортно», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, губернатор рекомендовал активнее предлагать услуги типографии пензенским товаропроизводителям.