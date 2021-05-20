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Состоялось годовое собрание акционеров банка «Кузнецкий»

11:45 | 20.05.2021 | Экономика

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Пенза, 20 мая 2021. PenzaNews. Годовое собрание акционеров пензенского банка «Кузнецкий» по итогам 2020 года состоялось в формате заочного голосования.

Состоялось годовое собрание акционеров банка «Кузнецкий». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы банка, поступившем в ИА «PenzaNews» 20 мая, акционеры утвердили годовой отчет и распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов по результатам финансового года. Кроме того, были избраны члены совета директоров, правления, ревизионной комиссии, утвержден аудитор.

«За прошедший год банком получена прибыль до налогообложения в размере 97,2 млн. рублей. Чистая прибыль банка составила 66,7 млн. рублей против 32,8 млн. рублей за 2019 год — рост в два раза. Рентабельность собственного капитала составила 14,2%, рентабельность активов — 1,5%, и это очень хороший результат для кризисного периода», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов 33 млн. рублей, или 0,00146643915 рублей на одну обыкновенную акцию, и установили дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 24 мая 2021 года.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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