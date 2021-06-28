В Пензе два муниципальных предприятия признаны неэффективными Экономика

Пенза, 28 июня 2021. PenzaNews. Два муниципальных предприятия — МУП «Пензенские бани» и МКП «Теплоснабжение города Пензы» — признаны неэффективными. Об этом свидетельствуют результаты оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли в уставном капитале которых принадлежат городу, за 2020 год.

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На основании проведенного анализа эффективными признаны 13 муниципальных предприятий: МУП по очистке города, ЖЭМУП №7, а также МУПы «Жилье-10» по ОЖФ, «Жилье-16» по ОЖФ, «Жилье-22» по ОЖФ, «Спецбюро», «Зеленое хозяйство города Пензы», «Пензадормост», «Городской центр торговли и услуг», «Дворец спорта «Рубин», «Арцис», «ОГСАГиТИ» и «Рекламное агентство «Аншлаг».

В трех муниципальных предприятиях — СМУП «Пензалифт», МУП «Жилье-17» по ОЖФ и МУП «Жилсервис по общестроительным работам в ЖХ» — введена процедура банкротства.

Еще одно муниципальное унитарное предприятие — МУП «Заря» по ОЖФ — не ведет финансово-хозяйственную деятельность.

Три акционерных общества — ОАО «Городские аптеки», ОАО «Оптика №4» и АО «Пензгорстройзаказчик» — по итогам проведенного анализа признаны эффективными.

Результаты оценки эффективности за 2020 год опубликованы в выпуске №24 муниципальной газеты «Пенза».