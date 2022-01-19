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Олег Мельниченко посетил в Неверкино предприятие по производству лимонада

14:53 | 19.01.2022 | Экономика

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Пенза, 19 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Неверкинский район посетил производственный снабженческо-сбытовой кооператив «Неверкинский лимонад».

Олег Мельниченко посетил в Неверкино предприятие по производству лимонада

Фото: Pnzreg.ru

Ознакомившись с технологиями производства и ассортиментом выпускаемой продукции, глава региона отметил широкую линейку наименований, положительно оценил перспективы дальнейшего развития организации.

«Классическое предприятие малого бизнеса. Производители успешно нашли свою нишу на рынке сбыта», — сказал Олег Мельниченко.

Он поручил главе регионального Минсельхоза рассмотреть варианты оказания поддержки кооперативу в рамках действующих программ.

«Проработайте вопрос о включении данного предприятия в областные программы с целью получения средств поддержки», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Председатель ПССК «Неверкинский лимонад» Наиль МянзелинПредседатель ПССК «Неверкинский лимонад» Наиль Мянзелин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Производственный снабженческо-сбытовой кооператив «Неверкинский лимонад» работает с 2010 года. Председателем является Наиль Мянзелин.

Он также руководит одноименным обществом с ограниченной ответственностью, которое было создано в 2020 году.

Первоначально на предприятии трудились 7 человек, сейчас численность работников достигла 22.

За последние четыре года объемы производства выросли в 2,5 раза.

Продукция поставляется в торговые точки Пензенской области, на оптовые базы Пензы и Кузнецка. Также ее приобретают поставщики из Самарской, Саратовской и Московской областей.

В 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию нового цеха по розливу напитков.

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