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Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе-марте составил 112,1%

10:03 | 02.05.2023 | Экономика

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Пенза, 2 мая 2023. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу организаций в январе-марте 2023 года составил в Пензенской области 112,1% к соответствующему периоду 2022-го, в Приволжском федеральном округе — 101,3%, в России — 99,1%. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе-марте составил 112,1%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По основным видам деятельности в регионе зафиксированы следующие показатели: «Обрабатывающие производства» — 114,4%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 101,3%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 93%.

Согласно сведениям территориального органа Федеральной службы государственной статистики, в обрабатывающих производствах рост наблюдался, в частности, по следующим видам экономической деятельности: «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» — на 60,8%, «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» — на 51,4%, «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации» — на 43,2%, «Производство металлургическое» — на 37,3%, «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» — на 34,2%, «Производство прочих транспортных средств и оборудования» — на 20,9%, «Производство мебели» — на 16%.

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