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Погрузка грузов на железной дороге в Пензенской области в январе-сентябре 2023 года увеличилась почти на 21%

11:45 | 16.10.2023 | Экономика

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Пенза, 16 октября 2023. PenzaNews. Свыше 1,6 млн. тонн различных грузов погружено на станциях ОАО «РЖД» в Пензенской области в январе-сентябре 2023 года, что на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского региона КбшЖД, поступившем в ИА «PenzaNews».

Погрузка грузов на железной дороге в Пензенской области в январе-сентябре 2023 года увеличилась почти на 21%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что было погружено в том числе 732 тыс. тонн зерна (рост в 1,9 раза), 486,2 тыс. тонн цемента (-12,3%), 126,8 тыс. тонн лома черных металлов (+28%), 104,6 тыс. тонн сахара (-2%), 42 тыс. тонн жмыхов (+9,4%), 26,4 тыс. тонн метизов (рост в 1,7 раза).

«В сентябре 2023 года на станциях ОАО «РЖД» в Пензенской области было погружено порядка 181,1 тыс. тонн различных грузов, что на 14,2% меньше, чем в сентябре прошлого года», — указано в сообщении.

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