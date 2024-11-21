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За три года в экономику Пензенской области привлечено около 370 млрд. рублей инвестиций — губернатор

09:01 | 21.11.2024 | Экономика

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Пенза, 21 ноября 2024. PenzaNews. Объем инвестиций, привлеченных в экономику Пензенской области, за три года составил около 370 млрд. рублей. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

За три года в экономику Пензенской области привлечено около 370 млрд. рублей инвестиций — губернатор

Фото: Pnzreg.ru

«В течение последних лет в Пензенской области мы достигли ежегодного роста инвестиций. По итогам 2023 года объем составил почти 122 млрд. рублей — впервые за всю историю. А за три последних года привлечено порядка 370 млрд. рублей», — написал глава региона в своем Telegram-канале по итогам заседания совета по инновациям и инвестициям, которое состоялось в правительстве Пензенской области в минувшую среду, 20 ноября.

Олег Мельниченко подчеркнул, что эти средства способствуют развитию региона, расширению производственных возможностей и росту благосостояния населения.

«За три с небольшим года в Пензенской области заключено крупных 10 инвестсоглашений, благодаря которым дополнительно создано около 2 тыс. рабочих мест, а налоговые поступления на первоначальном этапе составили почти 5 млрд. рублей», — отметил губернатор.

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