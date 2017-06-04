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В пензенской школе №56 отремонтируют актовый зал

09:08 | 04.06.2017 | Образование

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Пенза, 4 июня 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев обсудил предстоящий ремонт актового зала в школе №56 с руководством учреждения и городского управления образования в ходе выезда на место в минувшую субботу, 3 июня.

В пензенской школе №56 отремонтируют актовый зал

Фото: Penza-gorod.ru

Как пояснил начальник управления образования Юрий Голодяев, уже выделены денежные средства на ремонт кровли, сцены и полов, замену систем электроснабжения и отопления, окон, покраску стен и потолка.

В свою очередь директор школы №56 Наталья Переяслова добавила, что на часть суммы уже заключен контракт и с 12 июня подрядчик приступит к работе.

Виктор Кувайцев поручил Юрию Голодяеву держать ремонт на постоянном контроле.

«К 1 сентября необходимо закончить все наружные работы и замену сетей, чтобы при ухудшении погодных условий подрядчик мог спокойно проводить ремонт помещения», — отметил мэр.

Также в ходе визита главы администрации города директор школы и ее заместитель Мария Самокутяева поделились планами развития образовательной организации.

По их словам, общественная организация, созданная при школе, выиграла грант, на средства которого будет открыт художественно-эстетический центр. В нем будут заниматься все желающие жители микрорайона — и дети, и взрослые, сообщает пресс-служба мэрии.
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